Basın mensuplarına AFET eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın mensuplarına AFET eğitimi verildi

İHA

Basın mensuplarına AFET eğitimi verildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Batman’daki yerel ve ulusal basın mensuplarına afet eğitimi verildi.
Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı Afet Eğitim yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte 81 ilde afet eğitim seferberliği başlatıldığını söyledi. Bakır, "Bu çerçevede kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, STK'lar, özel sektör ve çok değerli basın camiasıyla işbirliği içerisinde mahalli imkanlar da dikkate alınarak covid19 süreci de dikkate alınarak ilimizde valimizin, ilçelerimizde de kaymakamlarımızın koordinesinde devam edecektir. Öncelikle 5 ilçemizde afet farkındalık eğitimleriyle ilgili, kaymakamlık birim müdürleri personellerine, muhtarlara ve diğer azalara eğitimleri verdik. Bu 5 ilçede çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarımız da yıl sonuna kadar da devam edecek. İlimizde de valilik birim müdürleri personellerine yönelik eğitim çalışmaları tamamlandı. Bizim için önemli olan organize sanayi bölgesindeki faaliyet gören işletmelere yönelik eğitim çalışmaları da bütünüyle tamamlandı. Tabii biz bu OSB'de faaliyet gösteren işletmelere yönelik farkındalık eğitimlerini vermemiz bizim için önemli. Çünkü OSB'de birçok alanda faaliyet gösteren firmalarımız söz konusudur. Bu açıdan hem afet farkındalık eğitimi, bununla beraber yangın eğitimi, hafif arama kurtarma eğitimi gibi eğitimleri hem yöneticilerimize hem orada çalışan personellerine eğitimlerimizi tamamlamış olduk. Biz bu eğitimlerde yüz yüze ve saha eğitimleriyle birlikte çevrimiçi eğitimlerimize de devam ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 5 bin 400 öğretmenimize çevrimiçi eğitimle farkındalık eğitimlerimizi tamamladık. İl müftülüğümüzle eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üniversiteyle de bu eğitim çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle basın mensuplarımızın bu afet farkındalık eğitimini alması bizler için çok çok önemli. Çünkü bu konuda en büyük destekçimiz basın mensuplarımızdır. Özellikle biz müdürlük olarak sizlerden gerçekten geri dönüş bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da 20 dakikada 20 bin TL’lik hırsızlık
YEREL HABERLER Batman'da 20 dakikada 20 bin TL’lik hırsızlık
Mustafa Sarıgül, Batman'da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül, Batman'da gıda zehirlenmesi ...
Batman’da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya ...
Batman'da trafik polisinden örnek davranış
YEREL HABERLER Batman'da trafik polisinden örnek davranış
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
YEREL HABERLER Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık ...
Özer şehit yakınlarının taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Özer şehit yakınlarının taleplerini dinledi
Batman’da şehit yakınları, polis haftasını kutladı
YEREL HABERLER Batman’da şehit yakınları, polis haftasını kutladı