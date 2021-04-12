Çiftçinin elinde kalan patates ve soğan TMO tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçinin elinde kalan tonlarca patates, soğan ve çeltiği satın alıp, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

AK Parti Batman İl Başkanı Avukat Akif Gür, üreticinin elinde kalan patates ve soğanın Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından alınacağını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağının müjdesini verdi. Başkan Gür, "Pandemi nedeniyle yaşanan talep daralmasıyla çiftçinin ürünü elinde kaldı. Saha çalışmalarımızda zaman zaman bu sorunun çözülmesi ile ilgili taleplerle karşılaşıyorduk. Aldığımız bu talepleri ilgililere iletip çözülmesi konusunda önerilerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu talepleri dikkate akarak çiftçinin daha fazla zarar etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne talimat verdi. Bu kapsamda; TMO, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtacak. İnşallah önümüzdeki günlerde Batman ve diğer illerden de alımlarla ilgili planlama yapılacaktır. Sorunun çözülmesi için emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı arz ediyoruz. Yeri gelmişken önceki yıl patates fiyatları üzerinden hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız aleyhine kirli siyaset yapanları ve bunun üzerinden manipülasyon yaparak oy devşirmeye çalışanları da halkımızın engin feraset ve takdirlerine sunuyoruz" dedi.

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