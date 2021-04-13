Batman’da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

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Batman’da kim olduğu bilinmeyen bir kişi dün gece soğuk hava nedeniyle üşüyen köpeğe sabahın erken saatlerinde montunu çıkartarak üstünü örttü.

Batman'da yağmurlu ve soğuk havada sahipsiz bir köpeğin kaldırımda yattığını gören kimliği belirsiz bir genç, montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. Şefkatli çocuğun bu hareketi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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