Kaymakam Şekerci, Gercüş’te cami açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Şekerci, Gercüş’te cami açılışına katıldı

İHA

Kaymakam Şekerci, Gercüş’te cami açılışına katıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyü caminin açılışı yapıldı. Gercüş Kaymakam Mevlüt Şekerci inşaatı biten ve ibadete açılan Gökçe Köyü Camisinin açılışına katıldı.
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Orhan Şahin ve Kayapınar Jandarma Karakol Komutanı Muammer Yardımcı ile beraber inşaatı biten ve ibadete açılan Gökçe Köyü Camisinin açılışına katıldı.
Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Mevlüt Şekerci, caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini ileterek Gökçe Köyü Camisinin vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Düzenlenen açılış merasimi Kur'anı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Zeki İşcan tarafından yapılan dua ve ardından kılınan öğle namazı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
YEREL HABERLER Batman’da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
Batman’da gıda denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Batman’da gıda denetimleri artırıldı
Batman’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu
Çiftçinin elinde kalan patates ve soğan TMO tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
YEREL HABERLER Çiftçinin elinde kalan patates ve soğan TMO ...
Batman'da 20 dakikada 20 bin TL’lik hırsızlık
YEREL HABERLER Batman'da 20 dakikada 20 bin TL’lik hırsızlık
Basın mensuplarına AFET eğitimi verildi
YEREL HABERLER Basın mensuplarına AFET eğitimi verildi
Mustafa Sarıgül, Batman'da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül, Batman'da gıda zehirlenmesi ...
Batman’da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya ...
Batman'da trafik polisinden örnek davranış
YEREL HABERLER Batman'da trafik polisinden örnek davranış
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
YEREL HABERLER Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık ...