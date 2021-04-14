Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine PET-CT cihazı kurulacak

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kanser hastalarına yönelik tanı, teşhis ve tedavi aşamalarında çok önemli bir yöntem olarak kullanılan Pozitron Emision Tomografi (PETCT) cihazı kuruluyor.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kanser hastalıklarında en uygun biyopsi yerini belirlemede yol gösterici olan ve bazı kanserli hastaların biyopsi ihtiyacını dahi ortadan kaldıran bu cihazın, kanserin yanı sıra çeşitli tanı konulamayan alzheimer, demans, tümör gibi beyin hastalıklarının teşhisinde ve bazı kalp hastalıklarında en iyi tedavi yönteminin belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirtildi. Açıklamada, ''Yıllık ortalama 10 bin poliklinik hastasının başvurduğu Batman Eğitim Araştırma Hastanesinden, PETCT cihazı eksikliği nedeniyle aylık yaklaşık 200 kanser hastası, tedavi amacıyla çevre illere sevk edilmekteyken, PETCT cihazının ilimize kazandırılmasıyla bu durumun önüne geçilecek ve hatta çevre illerden de ilimize hasta sevki olacaktır'' denildi.

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