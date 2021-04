Hasankeyf-2 köprüsünün açılışı yapıldı

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman’ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf2 köprüsünün açılışına katıldı. Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Güney Doğu’muzun en güzel şehirlerinden biri olan Batman’a kazandırdığımız; BatmanHasankeyfGercüşMidyat yolu üzerinde yer alan Hasankeyf2 Köprüsü’nü aziz milletimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf’teki köprü açılışına Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Hulusi Şahin, Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk katıldı. 1001 metre uzunluğunda 90 metre yüksekliği olan köprü aynı zamanda Ortadoğu’ya da bağlantıyı sağlıyor.



Hasankeyf Köprüsü’nü hizmete açıyoruz

Açılışta konuşan Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yaptığımız ulaştırma yatırımlarıyla, doğubatı, kuzeygüney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürülmüş, halkımızın hayatına bereket katılmıştır. Bugün de bir başka eserle, Batman’da, kıymetli vatandaşlarımızın huzurundayız. BatmanHasankeyfGercüşMidyat Yolu üzerine bir altın halka gibi nakşettiğimiz Hasankeyf Köprüsü’nü hizmete açıyoruz. Dicle nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf2 Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolu da bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte, Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şeklide sağlanacaktır. Hasankeyf Köprüsü yöre halkımızın daha tasarruflu, daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz. Yaptığımız her proje çevresel sonuçları açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf2 Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde, atmosfere 3 bin 895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır” dedi.

“Her ilimiz gibi Batman’ da bu hummalı çalışmalardan nasibini almıştır ve almaya devam edecektir” diyen Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

“2003’te Batman’da sadece 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu on katın üzerinde artırarak, 162 kilometreye çıkardık. Batman’da halen yapımı devam eden karayolu projelerimizin toplam maliyeti de 1 milyar 914 milyon liradır. Böylelikle, Batman’ın çevre illerle ve Türkiye sathında oluşturduğumuz ulaşım sistemiyle bağlantıları güçlenmiştir. Vatandaşlarımızın işine, sofrasına bereket katacak daha nice projeyle Batman’ın ve tüm Güney Doğu illerimizin hizmetinde olacağız. Hasankeyf Köprümüzün başta Batman olmak üzere, tüm ülkemize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise açılış programına telekonferans ile katıldı.

