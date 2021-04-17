Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman’ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf2 Köprüsü’nün açılışı için Batman’a geldi. Açılış sonrası Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf’in yeni yerleşkesine taşınan tarihi yapıları gezdi. Burada eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf Müzesini gezdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf’ten ayrıldı.

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