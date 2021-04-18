Batman'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Cami önünde toplanan bir grup vatandaş, yağmur yağması için kurban kesip namaz kıldı.

Gercüş ilçesinde yaşayan çiftçiler ve vatandaşlar, yaşanan kuraklık nedeniyle Mescidi Aksa Camisi yanındaki alanda yağmur duasına çıktı. Bu yıl ülkede ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Mescidi Aksa Camisi önünde toplanan vatandaşlar, kurban kestikten sonra yağmur yağması için namaz kılıp hep birlikte dualar etti. Program Mescidi Aksa Cami önünde okunan Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Tövbe ve istiğfar yapıldıktan sonra 2 rekat yağmur namazı kılınıp ardından da yağmurun yağması için dualar edildi.

İlçe sakinlerinden Şerif Keskin, peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çiftçilerden Cemal Şimşek ise yaşadıkları kuraklık nedeniyle bağ ve bahçelerinin kuruduğunu bu yüzden yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

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