Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı

Batman’da çocuklarla başlayan kavgaya büyükler de katıldı. Olayda bir kadın bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga Batman kent merkezi Tılmerç Mahallesi'nde yaşandı. Bahçede çocuklar arasında çıkan kavgaya kadınlar da karıştı. Bağrışmaların yaşandığı kavgaya daha sonra erkekler de dahil oldu. Kavgada L.K. adlı kadın vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.