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Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor

DHA

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan ihtiyacımız alarm veriyor


Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, Kızılay Kan Merkezi'nin açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, pandemi ve ramazan ayı nedeniyle kan bağışında ciddi düşüş olduğunu belirtti. Kınık, "Kan, sürekli ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, pandemi etkisinde olan ülkemizde daha fazla hissediliyor. Ramazan ayının ve pandeminin etkisiyle azalan kan ihtiyaçlarımız, alarm veriliyor. Ulusal kan stoklarımızın da asgari seviyenin altında düşmemesi için vatandaşlarımıza kan vermeleri için çağrı yapıyoruz" dedi.
Batman Kızılay Kan Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile çok sayıda kişinin katılımıyla açılışı yapılan Kızılay Kan Merkezi'nin, kan konusunda bölgedeki sağlık sistemine destek sunması hedefleniyor. Kan Merkezi'nin açılış programında konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, kan bağışındaki düşüşün kan stoklarını etkilediğini söyledi. Pandemi ve ramazan ayı nedeniyle kan bağışında azalma oluştuğunu söyleyen Kınık, şöyle konuştu: 
"Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç pandemi etkisinde olan ülkemizde daha fazla hissediliyor. Bu çerçevede ramazan ayının ve pandeminin etkisiyle azalan kan ihtiyaçlarımız alarm veriliyor. Ulusal kan stoklarımızın da asgari seviyesinin altında düşmemesi için vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca da düzenlenmiş iftar saatlerimizde uygun bir şekilde vatandaşlarımız kanını bağışlayabilirler. Kan bağışı için internet sitemiz var. Bu sitemizden ve mobil bağış uygulamalarımızdan randevu alabilir. Türkiye´nin 300 noktasında kendilerine en yakın lokasyonu seçerek kan bağışında bulunabilirler. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları bulunuyor. Kan bağışçıları bu kısıtlamalardan muaf, almış oldukları randevuyu güvenlik güçlerine gösterdiklerinde kan bağışı merkezine ulaşabilirler. Sürekli kan alması gereken talasemi hastalarımız ve lösemili yavrularımız var. Bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Kök hücre bağışlarına devam etmemiz gerekiyor. Kan bağışı sadece insandan insana yapılan bir bağış, dolayısıyla bir insanın şifası için diğerinin elini tutması gerekiyor." DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ
2021-04-21 13:10:14

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