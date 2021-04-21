Batman'da bisiklet kullanan çocuk beton mikserin altına kalmaktan son anda kurtuldu

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Batman'da bisikletli bir çocuk, beton mikserine yandan çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batman merkez Korık Mahallesi’nde ilerleyen beton mikserini gören 2 çocuk hızla karşıya geçti. Bu sırada bisikletle yoldan geçen çocuk, beton mikserinin altına kalmaktan saniyelerle kurtulup araca yandan çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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