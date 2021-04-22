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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş'te çiçek açan kiraz bahçeleri gelinliği andırdı

İHA

Gercüş'te çiçek açan kiraz bahçeleri gelinliği andırdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kiraz bahçeleri çiçek açtı. Her tarafın beyaza bürünerek gelinliği andırdığı bölge ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri kendine hayran bırakan bahçeler, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğruyor. Kiraz ağacı bahçesine gelen vatandaşlar, beyaza bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektiriyor.
Bölge halkından Süleyman Yıldırım güzel havaları fırsat bilip kiraz bahçelerinin yolunu tuttuklarını söyledi. Yıldırım, "Buradan geçerken kiraz ağaçlarını gördük, fotoğraf çekmek istedik. Çok güzel bir manzara var burada kiraz ağaçların çiçekleri bir gelinliği andırıyor" dedi.
Vatandaşlardan İhsan Öner ise, "Arkadaşla yoldan geçerken bu görüntüye denk geldik ve biraz dinlenip bu güzel manzara önünde fotoğraf çektirelim dedik" diye konuştu.

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