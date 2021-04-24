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Hasankeyf'teki 692 yıllık Küçük Saray yükseltiliyor

DHA

Hasankeyf'teki 692 yıllık Küçük Saray yükseltiliyor


Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde eserleri korumaya yönelik çalışmalar, salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Yukarı Hasankeyf'te kalan Küçük Saray'ın, Veysel Eroğlu-Ilısu Barajı´ndan etkilenmemesi amacıyla yükseltme çalışmalarına başlandı. DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, "Küçük Saray, bizim işlem yaptığımız son eserimiz. 1329 yılında Hasankeyf maliki tarafından yapılan eserimiz Eyyubiler dönemine ait. Yapı baraj suyundan etkilenmesin, diye 6 metre yükseltme kararı aldık" dedi.
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli tesislerinden olan Dicle Nehri üzerindeki Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile birlikte tarihi Hasankeyf ilçesi de su altında kaldı. Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi'nin birleştiği noktada yer alan Küçük Saray'ın kot seviyesi düşünce, sarayın yükseltilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
1329 yılında Eyyubiler tarafından yapılan Küçük Saray´daki çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yapının herhangi bir çatlağa yol açmadan sıfır hatayla kaldırıldığını söyledi. Kösalı, "76 kriko ile ilk etapta sarayda 160 santim yükseltme çalışması yapıldı. İkinci etapta da 150 santim daha yükseltilecek. Tarihi yapı dört aşamada tamamlanmış olacak. Kapalı alanı 216 metrekare alana sahip, 3 penceresi ve aslan kabartmasının üzerinde bulunduğu Küçük Saray'daki çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi kale yeniden siluetine kavuşmuş olacak" dedi.
KÜÇÜK SARAY 24 SANTİM YÜKSELTİLDİ
Küçük Saray'ın yükseltilmesinde 30 kişinin çalıştığını anlatan Kösalı, "Çalışmalar milimetrelik olarak yapılıyor. Sıfır hatayla herhangi bir çatlaklığa yol açmadan Küçük Saray kaldırıldı. Küçük Saray, Hasankeyf'te işlem yaptığımız son eserimiz. Yapının baraj suyundan etkilenmemesi için 6 metre yükseltme kararı aldık. Bugün ilk aşaması olan 160 santimetre olan çalışmaları yapmak üzere tamamladık. Küçük saray eserimiz şu anda 24 santimetre yükseldi. Eserimizi dört aşamalı yükselteceğiz. Daha sonra Küçük Saray güçlendirme restorasyonu projesi kurul tarafından kabul etmesi durumda restorasyonu tamamlayarak Küçük Saray ile ilgili işlemimiz tamamlanacak" diye konuştu.
TARİHİ 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNE TAŞINDI 
Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserler, taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, yeni yerleşim yerinde Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Hasankeyf Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-04-24 10:33:43

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