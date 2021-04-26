Batman'da 118 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki zanlı yakalandı

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Batman’da çeşitli hırsızlık suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 118 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı hırsızlık dosyasından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan 15 yaşındaki S.S.Ç., yakalandı. 118 suç kaydı mevcut olan S.S.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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