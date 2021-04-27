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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'daki kurum amirlerinin tatlı düellosu kan bağışını zirveye taşıdı

İHA

Batman'daki kurum amirlerinin tatlı düellosu kan bağışını zirveye taşıdı

Batman’da Türk Kızılay'da azalan kan bağışını artırmak amacıyla il sağlık müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışına davet düellosu, her geçen gün katlanarak kan bağışını zirveye taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu tarafından başlatılan kan bağışına davete, Vali Hulusi Şahin 40 kişiyle katılmış, ardından İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’a bağış kampanyasına “biz 40 kişi ile geldik. Bakalım siz kaç kişiyle geleceksiniz“ diyerek davet düellosunda bulundu. Vali Şahin’in davetine 72 personelle birlikte kan bağışına katılan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da, “Valimiz bize çağrısında 40 kişiyle katıldıklarını belirterek, bizlere de kan bağışına var mısınız diye çağrıda bulundu. Bizde bu gün arkadaşlarımız ile birlikte Batman'ın plakası olan 72 kişiyle gelerek kan bağışında bulunduk. Kan stoklarının zayıfladığına dair bilgi var. Allah korusun her hangi bir olumsuzluk olması durumunda kan stokumuz olsun. Ülkemiz değerlidir. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızda izinli sayılıyor. İstedikleri saate gelerek kan bağışında bulunabilirler” dedi.
Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kan bağışının ardından, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak’a çağrıda bulunarak bağışa davet etti. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın çağrısına cevap vermek, kan bağışında bulunmak ve vatandaşları kan bağışına davet etmek için Atatürk Parkı önünde düzenlenen bağış kampanyasına 700 personelle katılan Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, düelloyu zirveye taşıyarak kan stoğunu arttıran hamlede bulundu. İl Jandarma Komutanı Çakmak, "Bugün burada İl Jandarma Komutanlığı olarak valimizin başlatmış olduğu kan verme kampanyasına destek olmak için buradayız. Jandarma vatanı ve milleti için her zaman canını da vermeye kanını da vermeye her zaman hazırdır. Bugün ilk etapta 700 personelle bu kampanyayı destekleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bunu bin kişinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ben huzurlarınızda söz konusu vatan olduğunda her türlü fedakarlığı seve seve katlanan silah arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Buradan önümüzdeki süreçte kampanyaya destek vermesi için TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir’i kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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