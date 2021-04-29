Batman'da salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN'da, jandarma tarafından koruma altındaki salep soğanlarını toplarken yakalanan 5 kişiye toplam 400 bin lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Gercüş ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 5 kişi salep soğanı toplarken yakalandı. Toplanan salep soğanına el koyan ekipler, 5 şüpheliye 80'er bin liradan toplam 400 bin lira ceza uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ
2021-04-29 17:11:37
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