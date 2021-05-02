Sason'daki Ermenilerden 'soykırım' rahatsızlığı



Arif ARSLANReşat YİĞİZ/SASON (Batman), (DHA)OSMANLI döneminde Ermeni nüfusunun yoğun olduğu yerleşimler arasında bulunan Batman'ın Sason ilçesinde yaşamayı sürdüren Ermeniler, 1915 olayları nedeniyle 'soykırım' ifadesinin kullanılmasından dolayı rahatsızlık yaşadıklarını söyledi. 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteğindeki Yolüstü köyünde Müslümanlarla bir arada yaşayan Ermeni Celal Kabe ve Nuri Taş, ABD Başkanı Jeo Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelediği konuşmasını kınadı.

Osmanlı döneminin Ermeni nüfusunun yoğun yaşandığı ve çeteciler tarafından birkaç kez ayaklanmasının yapıldığı Batman Sosan ilçesinde yaşamını sürdüren Ermeni aileler, DHA'ya konuştu. 1915'te yaşanan olayların, bu yıl ABD Başkanı Jeo Biden tarafından 'soykırım' olarak nitelendirilmesi, Sason'daki Ermenilerin tepkilerine neden oldu. Her yılın 24 Nisan'ın da halklarına yönelik böylesi ifadelerin kullanılması kendilerini rahatsız ettiğini aktaran Ermineler, yüz yıllardır Müslümanlar ile barış içinde yaşadıklarını kaydetti. Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteğindeki Yolüstü köyünün 15 haneli Çalışlar mezrasında yaşayan 2 çocuk babası Ermeni Celal Kabe (60), 'soykırım' iddialarına ilişkin açıklamaları kınadıklarını söyledi. Kabe, "Gerçekten bu konuşma ve benzeri tartışmalar bizi rahatsız ediyor, huzurumuzu kaçırıyor. Biz bugüne kadar burada herhangi bir ayırımla karşılaşmadık. Ermenilerin eski yerleşim birimi çevresindeki Müslüman vatandaşlarla dost ve kardeşçe yaşıyoruz" dedi.

'KIZ ALIP KIZ VERDİK, AKRABA OLDUK'

Büyüklerinden de geçmişe dair kendilerine olumsuzluklara yönelik herhangi bir şeyin anlatılmadığını hatırlatan Kabe, Müslümanlarla kız alıp verdiklerini ve artık akraba olduklarını aktardı. Kabe, "Çevremizdeki yerleşim biriminde oturan vatandaşların çocuklarıyla bizim çocuklarımız aynı sokakta aynı evde oyun oynuyor. Çocuklarımız, pandemi öncesinde aynı minibüse binip taşımalı eğitimden yararlanıyordu. Burada hiçbir vatandaştan ayrı bir muamele görmedik. Kız alıp kız verdik, akraba olduk. Geçmişte ne olup bittiğine dair büyüklerimizden bize bir şey söylenmedi. Paskalya bayramımıza çevredeki vatandaşlar geliyor. Biz de Müslüman kardeşlerimizin dini bayramlarını kutluyoruz. İki kültür bir arada yaşıyor. Bundan daha ne güzel olabilir ki?" diye konuştu.

'ARTIK ÜZERİMİZDEN OYUN OYNAMASINLAR'

Çalışlar mezra sakinlerinden ve 5 kişilik ailesinin geçimini çiftçilikle sürdüren Ermeni Nuri Taş (41) ise ABD Başkanı Jeo Biden'ın konuşmasının siyasi söylem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu açıklama ve konuşmalardan artık bezdik. Bu söylemleri de samimi bulmuyoruz. ABD Başkanı Biden'ın konuşması tamamen siyasi söylem. Lütfen artık ikide bir bu soykırım iddialarına yönelik açıklamalar yapılmasın ve bizim üzerimizden de oyun oynamasınlar. Dış güçler hep bu meseleyi kullanıyor. Kimseyle bir sorunumuz yok. Müslüman kardeşlerimizle hoşgörü içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Kimse bizim üzerimizden oyun oynamasın. Büyüklerimizden soykırım diye bir şey duymadık."

'ERMENİ VATANDAŞLARI KORUDUK'

9 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Emin Bayram da, Müslümanlar olarak Ermenileri her zaman koruduklarını ifade ederek, onlarla bir arada yaşamaktan mutlu olduklarını belirtti. Bayram, "Biz Ermeni vatandaşları hep koruduk. Onlar da hep yanımızda oldular. Dedelerimizden de babalarımızdan geçmişe yönelik olumsuzluklara dair bir şey duymadık. Ermeni asıllı vatandaşların yoğun yaşadığı bu bölgede, bu vatandaşlara bugüne kadar kimsenin bir ön yargısı olmadı. Çünkü bizim çocuklarımız ile onların çocukları bir birinden kopmadı. Kimse bizi karşı karşıya getirmesin. Kız alıp verdik, akraba olduk. Bizler hep hoşgörü içinde yaşadık. Öyle de devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Arif ARSLANReşat YİĞİZ

2021-05-02 11:28:15



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