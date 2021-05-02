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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 180 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı

İHA

Batman’da 180 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan 180 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı.
Sason'da 10 yıl önce Karşıyaka Mahallesi'nde bir evle başladıkları ipek böceği yetiştiriciliğini her geçen yıl yaygınlaştırdıklarını belirten Batman Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, geçen yıl 80 aileyle devam eden üretimin bu yıl 180 aileye ulaşacağını ifade etti. Aktaş, "İpek böceği yetiştiriciliğinde 10 yıl önce mahallemizde deneme amaçlı kendi evimizde 4 paketle başladık. Bu yıl 180 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl üreticilerimize larvalarımızı 3 etapta dağıtacağız. İlk etapta yaklaşık 100 ailemize 380 paket ipek böceği larvası dağıtımını yaptık. İkinci dağıtımı 5 Mayıs'ta yapacağız. Son dağıtımı ise 20 Mayıs'ta yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl üreticilerimize toplamda 600 paket civarında ipek böceği larvası dağıtarak, 8 ile 10 ton arasında yaş koza elde etmeyi hedefliyoruz. İpek böceği evlerinin yapımında besicilerimize destek verilmesi durumunda üretimimizi daha da üst seviyelere taşıyarak, ilçemizin ekonomisine önemli miktarda katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Sason ilçesinde yetiştiriciler, bu yıl ipek böceği yetiştiriciliği sayesine 800 bin ile 1 milyon lira arasında gelir hedefliyor.

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