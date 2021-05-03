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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet destek sağladı, çilek tarlaları kadınlara iş kapısı oldu

İHA

Devlet destek sağladı, çilek tarlaları kadınlara iş kapısı oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çilek üretim merkezi haline gelen Batman’ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilek tarlaları, kadınlara ekmek kapısı oldu.
Devletin sağladığı hibe programları sayesinde Sason'da ekilen çilek tarlaları kadınlara ekmek kapısı oldu. Batı illerine giden mevsimlik işçileri kendi ilçe ve köylerinde çalışmaya başladı.
Devlet desteği ile beraber yaklaşık 7 yıldır çilek ekildiğini belirten Medine Kaplan, daha önce kendileri için iş kapısının olmadığını son dönemlerde ise çilek tarlalarında çalışarak ekmeklerini çıkardıklarını söyledi. Kaplan, "Yaklaşık 7 yıldır çilek ekiliyor, bu çilek ekiminin birçok katkısı oldu. Ürünler hem organik hem de bize iş kapısı oldu. Yeri geldiğinde kendi tarlamızda bazen de başkalarının tarlalarında çalışıyoruz ve kazancımızı elde ediyoruz. Devletin sağladığı destek sayesinde çileklerimizi üretiyoruz, Kendi geleceğimizi kendi ihtiyacımızı tarlamızdan kazanıyoruz” dedi.

"Desteklerin biraz daha artmasını bekliyoruz"
Devletin sağlayacağı desteklerle ekimi arttırabileceklerini aktaran tarla sahibi Faysal Erdem, "Çilek tarlarımızda işçi çalıştırıyoruz. Daha önce il dışına gidip fındıkta çalışan kadınlarımız şimdi kendi memleketlerinde tarlalarda çalışıyor. Destek biraz daha artarsa daha çok insanımıza iş kapısı açılır. Çalışan işçiler de mağdur olmaz haklarını daha çok alırlar. Desteklerin biraz daha artmasını bekliyoruz. Devletimizin verdiği destekler sayesinde çilek ekimini artırdıkça kendi halkımız da köyünde çalışmaya başladı. Bu durum bizi çok mutlu etti. Daha iyi olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Çilek tarlasından çalışan Hatun Kaplan ise "Başka şehirlere gitmeye gerek kalmadı. Kendi köyümüzde çilek tarlaları bize iş kapısı oldu. Memleketimizde çilek tarlarında çalışarak geçimizi sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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