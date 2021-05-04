Batman'da hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman kent merkezinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin Çamlıca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen B.A'yı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında, B.A.'nın 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' suçlarının da bulunduğu 8 dosyadan kaydı bulunduğu, 10 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.