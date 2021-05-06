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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasankeyf Kaymakamı Öztürk denetimlere katıldı

İHA

Hasankeyf Kaymakamı Öztürk denetimlere katıldı

Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulama noktasında denetimlere katıldı.
Çalışmaları inceleyerek denetlemelerde bulunan Kaymakam Öztürk görevli personellerden şehirler arası seyreden araç sürücüleri ve yolcuların seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, bununla birlikte HES kodu uygulamasına da dikkat edilmesini isteyerek, ilçe merkezinde de denetimlerin aralıksız olarak sürdürülmesi talimatını verdi. Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Öztürk koronavirüs tedbirlerini hatırlattı. Kaymakam Öztürk yapmış olduğu açıklamada “Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personellerimizi denetleyerek kolaylıklar diledik. Vatandaşlarımızın da bu süreçte sağladıkları katkılarla salgın sürecini atlatacağız İnşallah. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalıdır” dedi.
Kaymakam Öztürk’e İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Amiri Enes Kara eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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