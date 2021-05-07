Gercüş'te jandarma ekiplerinden öğrencilere online trafik eğitimi

Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere online olarak trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında korana virüs nedeniyle öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi verdi. Uzaktan eğitimde öğrencilere, emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme görülme gibi bir çok konuda bilgiler verildiği aktarıldı.

Verilen bilgileri dikkatlice dinleyen öğrencilerin sorularını da cevaplayan ekipler, eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktardı. Öğrencilerden Yusuf Ekinci, trafik dersine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bilmediğim birçok levhayı ve kuralı öğrendim. Bizim için çok faydalı oldu ve devam etmesini de isterim. Komutanımıza bilmediğim konularda soru sorma imkanım da oldu. Sorularımıza cevap verdi, kendisine teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.