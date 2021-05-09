Tam kapanmayı fırsat bilen hırsız iş yeri önündeki paketi çalıp kayıplara karıştı

Batman’da bir iş yerinin önünde duran paketi çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Batman'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen hırsızlar, GAP Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne bırakılan kargo paketini çaldı. İş yeri sahibi kargosunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında paketinin çalındığını gören iş yeri sahibi polisi arayarak yardım istedi. Güvenlik güçleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.