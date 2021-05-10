Batman’da uçuruma yuvarlanan inek halat yardımıyla kurtarıldı

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Batman'ın Sason ilçesine başlı Turnalı köyünde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından halata bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgelere göre, dün akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Turnalı köyünde otlatılmaya bırakılan Mustafa Bayralı’ya ait bir inek, ayaklarının kaymasıyla yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İneğin sahibi Mustafa Bayralı, kendi imkanlarıyla ineği uçurumdan çıkaramayınca Sason itfaiyesini arayarak yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 2 saat sonra köye ulaşan ekipler, uzattıkları itfaiye merdiveni yetersiz kalınca merdivene bağladıkları halatla 4 saatlik çalışmayla ineği uçurumdan çıkarıp sahibine teslim etti.

İneğine kavuşan Mustafa Bayralı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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