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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınlarından mezarlıklara buruk ziyaret

İHA

Şehit yakınlarından mezarlıklara buruk ziyaret

Batman'da şehit aileleri, mezarları ziyaret ederek yakınları için dua okudu.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle arife ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, erken saatlerden itibaren kabir ziyaretlerine başladı. Sason ilçesinde Erdemli ve Gürgenli köylerindeki şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları, şehit mezarları başında Kur'anı Kerim ve dua okudu. Aileler, yaşlı gözlerle mezarların taşlarını yıkayarak üzerindeki çiçekleri suladı. Bir bayramı daha sevdiklerinden uzak geçirecek olan şehit yakınları, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kısıtlamasından muaf tutuldukları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

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