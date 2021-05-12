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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş'te 2 kişiyi yılan soktu

İHA

Gercüş'te 2 kişiyi yılan soktu

Batman’ın Gercüş ilçesinde, tarlada çalışan iki kişiyi yılan soktu.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi ve Yemişli köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Ahmet Gün ve 43 yaşındaki Mehmet Ümran Mevi, yılan sokması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Gün ve Mevi, daha sonra Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılar, buradaki işlemin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yemişli köyünde tarlada çalıştığı sırada yılan sokan Mehmet Ümran Mevi, "Tarlada kara sapanla çift sürüyordum. İşim bitince malzemelerimi toplamaya başlarken o arada yılanla karşı karşıya geldim. Bana saldırıp soktu. Daha sonrada 112 sağlık ekiplerine haber verdim, sağ olsunlar gelip müdahale ettiler" dedi.

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