Bekçi ve gençler arasında tartışma çıktı: 2 kişi gözaltına alındı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Batman kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezi Cudi Mahallesi Salih Özdemir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan gençler ile bekçiler arasında çıkan tartışma şiddet olayına döndü. Parkta oturan gençlerin bekçilere taş attığı iddiası ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin havaya ateş etmesi sonucu kalabalık dağılırken, bekçilerin biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdiği 2 kişi gözaltına alındı.

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