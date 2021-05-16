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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu

İHA

Devlet destek verdi, Batman'da ipek böcekçiliği yeniden hayat buldu

Batman’ın Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı.
Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 3 aile ile başlayan koza üretimi, her geçen yıl artarak bu yıl 150 aileye kadar ulaştı. Karşıyaka Mahallesi'nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipek böceği yetiştiricilerinden Hasan Aktaş, "Biz ipek böceği yetiştiriyoruz. Bu atalarımızdan gelen geleneksel bir meslektir. Biz de mesleğimizi devam ettiriyoruz. Dut yapraklarıyla besliyoruz. 3 ile 4 hafta arasında besledikten sonra başta Bursa olmak üzere diğer illere satışa gönderiyoruz" dedi.

"İpek böceği ailelerimize yeni bir gelir kapısı oluşturdu"
İpek böceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu belirten yetiştiricilerden Osman Aktaş da "İpek böceğiyle uğraşıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliği ailelerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta arasında ortalama bakım süreçleri oluyor. Onları dut yapraklarıyla besliyoruz. Günde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa yemliyoruz. Daha sonra toplayıp fırınladıktan sonra Bursa’ya göndererek ortalama 80 lira civarında satışa sunuyoruz. Biz bu mesleğe ilk olarak 3 aile ile başladık. Daha sonra veriminin iyi olmasıyla bu işi il geneline yayarak şu anda bu yıl itibariyle 150 aile bu işi yapıyoruz. Şu anda iyi üretim yapıyoruz ancak bizlere destek sunulursa bu işi daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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