Danimarka'da yaşayan hayırsever, bayram boyunca 400 ailenin yardımına koştu

Yıllardır Danimarka’da yaşayan Batmanlı Murat Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlar ile her bayramda dayanışma ağları oluşturarak, topladığı yardımları Batman’daki yoksul ailelere dağıtıyor. Yıldız, Ramazan Bayramında da 400 aileye ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Danimarka'da yaşayan Batmanlı Murat Yıldız, sosyal medya üzerinden 'Gönül Köprüsü' isimli sayfa kurdu. Sayfa üzerinden çocukluk arkadaşlarını bulan Yıldız, onların da desteği ile Batmanlı ailelere her bayram yardım göndermeye başladı. Ramazan ayı boyunca yaptığı sosyal medya yayınları sayesinde Danimarkalılardan 200 bin lira toplayan Yıldız, bayram boyunca da 400 aileye destekte bulundu.

23 yıldır Danimarka’da yaşadığını ve yurt dışında yaşayan tanıdıkları ile yayınlar üzerinden topladığı 128 bin Danimarka kronunu ihtiyacı olan ailelere dağıttığını belirten Yıldız, "23 yıldır Danimarka’da yaşıyorum. Paraları, sosyal medya üzerinden, yakın çevremden, tanıdık dostlarımdan topladım. Şuana kadar yaklaşık 200 bin lira topladık. Topladığımız paraları belirlediğimiz ailelere dağıtıyoruz. Daha çok yoksul ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız aileleri kontrol edip ziyaret ediyorlar gerçekten de ihtiyaç sahibi mi diye bakıyorlar. Biz de ailenin durumuna göre yardım elimizi uzatıyoruz. Şu ana kadar 400 aileye 400 lira verdik. Onun dışında 15 aileye 100 lira ila 200 lira gibi yardımlar yaptık. Toplamında 10 bin ekmek fişi dağıtık. Bir fırın ile anlaşıp bize indirim sağladı. Anlaştığımız fırın ekmekleri dağıtımını yapıyor bir ailede 3 kişi varsa günlük 3 ekmek karşılıyoruz. Ayrıca konseptimizde böyle bir şey var kim yardım bağışında bulunduysa onlar için bir kısa video çekip onlarla paylaşıyoruz onlar da yaptığı yardımı yerine ulaştığını görüyorlar. Ayrıca yardım yaptığımız ailenin iletişim numarasını alıp hayırseverlere veriyoruz. Tekrar yardım yapmak istediklerinde aileye ulaşıyorlar. Sosyal medya üzerinde paylaştığımız videolarda yardım yaptığımız ailelerin yüzlerini kapatıyoruz onların hiçbir şekilde rencide olmasını istemeyiz. Amacımız insanlarımızın derdine merhem olmak onları rencide etmek değildir" dedi.



"Gönül Kervanı dostları olarak gittikçe çoğalıyoruz"

Yıldız’a Batman’da yardımda bulunan arkadaşı Bahattin Aydın ise aileleri önceki yıllarda oluşturdukları dayanışma ağından dolayı tespit ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl yüzlerce kurban kesilip ailelere et dağıtıldığını da hatırlatan Aydın, "Murat benim çocuklum arkadaşım. 23 yıl sonra yeniden görüştük. Çocukluk arkadaşım beni sosyal medya üzerinden buldu ve bizlere böyle bir işe başlayacağımızı söyledi. Benim durumu düşük aileleri tespit etmemi istedi. Ben de ilk önce kendi yaşadığım mahallede durumu düşük aileler ya da destek olabileceğimiz aileleri tespit ettim. Gecen sene Ramazan Bayramında 185 aileye ulaştık. Kurban Bayramında bin 200 aileye ulaştık. Bu yıl Ramazan ayında özelikle yetim, öksüz kişiler üzerine yardımlarımızı yaptık. Batman’ın birçok mahallesine ulaşmaya çalışıyoruz özelikle ihtiyacı olan ailelere ulaşıyoruz. Şuanda 400 aileye ulaşma imkanımız var, onların mutfağına destek olma imkanımız var. Kapılarını çaldığımız ailelere bir nebze de olsa bir hafta ya da 10 günlük gıda desteği sunduk. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yardımlaşma ve dayanışmayı çoğaltıp Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Murat kardeşim ile onun dostlarıyla aslında Gönül Kervanı dostları dediğimiz bir ailemiz var gittikçe çoğalıyoruz. Rabbim izin verdikçe çoğaldıkça ihtiyacı olan ailelerimizde ulaşmaya devam edeceğiz. Bizim bölgemizde pandemi ile birlikte ihtiyacı olan ailelerimiz çoğaldı. Çoğalma sebebi korona virüs nedeni inşaat sektörün durmasıdır. Hayırseverlerin çoğalmasını istiyoruz ki bütün ihtiyacı olan ailelere imkanı sağlayalım" diye konuştu.

