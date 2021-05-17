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Batman Ziraat Odası Başkanı: Tarım sigortası yaptırmayan çiftçi zararda

DHA

Batman Ziraat Odası Başkanı: Tarım sigortası yaptırmayan çiftçi zararda


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN Ovası´nda kuraklık nedeniyle buğdayda yüzde 70, arpa ve mercimekte ise yüzde 80 verim kaybı yaşandı. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "Çok sayıda çiftçi, tarım sigortası yapmayı ihmal etti. Tarlalar sigortalı olsaydı, yarısını sigorta şirketleri karşılayacaktı" dedi.
Batman Ovası´nda çiftçiler, kuraklık nedeniyle buğdayda yüzde 70, arpa ve mercimekte yüzde 80 verim kaybı yaşadı. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, bölgede çok sayıda çiftçi, tarım sigortası yapmayı ihmal ettiğini ve bundan dolayı zararını karşılamaktan mahrum kaldığını söyledi. Ovada incelemede bulunan Aydiş, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 bin çiftçiden 150'sinin tarım sigortası yaptığına dikkat çekerek, "Kuraklık buğdayda yüzde 70, arpa ve mercimekte ise yüzde 80'lere varan verim kaybına neden olacak. Çiftçinin bir ihmali de tarım sigortası yaptırmaması. Tarlalar sigortalı olsaydı, yarısını sigorta şirketleri karşılayacaktı. Çiftçi bu süreçte hem buğday hem de mercimekte iyi fiyat bekliyor. Ayrıca çiftçi, bankadan aldığı kredi faizinin kaldırılmasını istiyor. Aksi takdirde, çiftçi gelecek sezon için üretim yapamayacak hale gelecek."
'BARAJLARDAN YARARLANAMIYORUZ'
Batman Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan ise çiftçinin Veysel Eroğlu-Ilısu, Batman ve Garzan barajlarından yararlanamadığını söyledi. Doğan, "Çiftçi, yanı başımızdaki barajlardan yararlanamadığı gibi, DSİ'nin pompaj kanallarından da istifade edemiyor. Eğer kanallara su verilseydi, çiftçi tarlada bir sezonda iki mahsul alabilecekti. Batman Ovası'nda yılda 250 bin ton buğday, 40 bin ton arpa ve 20 bin ton mercimek elde ediliyordu. Bu yıl kuraklıktan ötürü beklenilen rekolte gerçekleşmeyecek" diye konuştu.
Kuraklığın vurduğu köylerin muhtarları da çiftçinin acilen desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Geçen yıl 50 dönümlük tarlasından 12 ton mercimek elde eden Faik Yardım, bu yıl ancak 1,5 ton ürün alabileceğine dikkat çekti. Yardım, "Mercimeğin kilosunu geçen yıl 5-6 TL arasında satmıştık. Bu yıl kilosunun en azından 7 TL'ye çıkarılmasını bekliyoruz. Mercimekte de verim kaybı ciddi boyutta" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-05-17 14:24:45

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