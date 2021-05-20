Validen işe alım öncesi uyarı: Kimse dolandırıcılara para kaptırmasın



Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) BATMAN Belediyesi'nce 70 özel güvenlikçi alımına 4 günde bin 200 kişi başvuru yaptı. Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, işçi alımının kurayla yapılacağını ifade ederek, "Kimse dolandırıcılara para kaptırmasın" dedi.

Batman Belediyesi, 70 özel güvenlik görevlisi almak için kadro açtı. İşe alım için yapılan duyurunun ardından, 4 günde bin 200 kişi başvuruda bulundu. Evrak teslimi yapan kişiler, belediyenin ek binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

KURA İLE ALIM YAPILACAK

Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, kentteki 'torpil' söylentileri üzerine yazılı açıklama yaptı. İşçi alımlarının kurayla belirleneceğini aktaran Vali Şahin, "Kimse dolandırıcılara para kaptırmasın. Başvuru yapanları, mesleki yeterlilik sınavına tabi tutacağız. Ardından kura ile alım yapacağız. Başvuru 28 Mayıs'ta sona erecek" dedi.

Başvuru yapanlardan Mehmet Çimen ise, "Başvuru için istenilen evrakları tamamladık ve teslim etmek için sıra bekliyoruz. Tek umudumuz, işe alımın kura ile olmasıdır. Sayın valimizin açıklaması, bizi umutlandırdı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ

2021-05-20 12:29:57



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