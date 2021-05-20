Hasankeyf'teki 692 yıllık Küçük Saray'ın yükseltilme çalışması sürüyor



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, 692 yıllık Küçük Saray'ın, Veysel Eroğlu-Ilısu Barajı'ndan etkilenmemesi amacıyla başlatılan yükseltme çalışmalarının üçüncü etabı tamamlandı.

Dicle Nehri'ndeki Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile tarihi Hasankeyf ilçesi de su altında kaldı. Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi'nin birleştiği noktada yer alan 1329 yılında Eyyubiler döneminde yaptırılan Küçük Saray'ın kot seviyesi düşünce, sarayın yükseltilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. 6 metre olarak planlanan tarihi sarayı yükseltme çalışmasının üçüncü etabı, tamamlandı. Eser 1,6 metre daha yükseltildi. Böylece saray, toplamda 4,6 metre yükseltilmiş oldu. Küçük Saray'ın yüksekliğinin, çalışmaların tamamlanmasıyla 6 metreye ulaşacağı bildirildi.

TARİHİ 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNE TAŞINDI

Hasankeyf'te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserler, taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, yeni yerleşim yerinde Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN

2021-05-20 15:01:31



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