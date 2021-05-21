Batman’da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

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Batman’da teröristler tarafından askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi gerçekleştirildi. Maket uçaklar etkisiz hale getirilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, maket uçakların etkisiz hale getirildiği kaydedilirken herhangi bir zayiatın oluşmadığı bildirildi.

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