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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

İHA

Batman’da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

Batman’da teröristler tarafından askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi gerçekleştirildi. Maket uçaklar etkisiz hale getirilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, maket uçakların etkisiz hale getirildiği kaydedilirken herhangi bir zayiatın oluşmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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