Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere maket uçaklarla saldırı girişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere maket uçaklarla saldırı girişimi

DHA

Batman ve Şırnak'taki askeri tesislere maket uçaklarla saldırı girişimi


Arif ARSLANReşat YİĞİZSekvan KÜDEN/BATMANŞIRNAK, (DHA)BATMAN'daki, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu saldırı girişimleri engellenirken, askeri tesislerde zayiat meydana gelmedi.
Diyarbakır'da 19 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla düzenlenen saldırı girişininin benzeri bu gece Batman ve Şırnak'ta da gerçekleştirildi. Bu gece ilk saldırı girişi saat 23.10'da Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'nda meydana geldi. Ardı ardına yapılan 3 maket uçaklı saldırı güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu önlendi. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırıya ilişkin Batma Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" denildi.
İkinci saldırı girişimi ise saat 23.17'de Şırnak'ta meydana geldi. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na düzenlenen maket uçaklı saldırının ardından şehir merkezinde polis, güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarırken, havada olan bir maket uçağa ise ateş açıldı. Saldırıya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Şırnak 23'üncü Sınır Piyade Tümen Komutanlığımıza yönelik olarak maket uçak ile saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçak etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur."
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı da saldırı girişimleri ile ilgili açıklama yaptı. İki ildeki askeri tesislerde de zayiatın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batman´daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak´taki 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir."
BENZER SALDIRI GİRİŞİMİ 2 GÜN ÖNCE DİYARLAKIR'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şırnak ve Batman'da gerçekleştirilen maket uçaklı saldırı gişiminlerinin bir benzeri ilk olarak 19 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Diyarbakır 8'inci Ane Jet üs Komutanlığına 30 dakika arayla yine maket uçaklarlarla düzenlenen saldırı girişimi güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlemiş ve zayiat meydana gelmemişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ, Sekvan KÜDEN
2021-05-21 01:35:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
YEREL HABERLER Batman’da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi
Batman Valiliği: “Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.”
YEREL HABERLER Batman Valiliği: “Batman’da bir askeri tesise saat ...
Gercüş’te bir kişiyi akrep soktu
YEREL HABERLER Gercüş’te bir kişiyi akrep soktu
Hasankeyf'teki 692 yıllık Küçük Saray'ın yükseltilme çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Hasankeyf'teki 692 yıllık Küçük Saray'ın yükseltilme ...
Validen işe alım öncesi uyarı: Kimse dolandırıcılara para kaptırmasın
YEREL HABERLER Validen işe alım öncesi uyarı: Kimse dolandırıcılara ...
Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT ...
Batman, genç nüfus oranının en yüksek olduğu 7. il oldu
YEREL HABERLER Batman, genç nüfus oranının en yüksek olduğu 7. il ...
Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
YEREL HABERLER Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
Batman’da yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
YEREL HABERLER Batman’da yüzde 85 engelli kızı evinin önünden ...
Şehit yakınları Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Şehit yakınları Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı
Komiser, görevi başında intihar etti
YEREL HABERLER Komiser, görevi başında intihar etti