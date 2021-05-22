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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu

İHA

Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu

Batman’ın Sason ilçesinde yaklaşık 200 aile tarafından üretimi yapılan çilek, tırlara yüklenerek Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan fabrikalarda temizlenip şoklandıktan sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediliyor.
Devletin verdiği hibe desteğiyle yıllar önce tütüne alternatif olarak deneme amaçlı ekimine başlanan Sason çileği, her geçen yıl gelişerek patent almasıyla, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Sason’da ürettikleri çilekleri önce yurt içine gönderip şokladıktan sonra yurt dışına ihraç ettiklerini belirten çilek tüccarlarından Mahmut Doğan, "Daha önce buralarda tek üretimimiz tütündü. Bu civarda hepimiz tütün üretimiyle uğraşıyorduk. Çileğin başlamasıyla tütünü bitirdik. Tütün işçiliği zordu. Tutun işiyle bir yıl boyunca uğraşıyorduk. Paramızı da zamanında alamıyor, bir yıl sonra ödemeler yapılıyordu. Çilek işi çok kolay ve daha karlıdır. Ben Çilek ticareti yapıyorum. Üreticilerimizin çileğini buradan alıp soğuk hava depolarında şokladıktan sonra farklı illerimizde şoklayıp Amerika ve Avrupa'ya gönderiyorum. Çilek hasadı çok iyidir. Mart ayında oluşan buzlanma olmasaydı üretim daha fazla olacaktı. Tabi ki Sason çileğinin tadı farklıdır. Çilek ile ilgili patentimiz çıktı. Sason çileği bir marka haline geldi. Soğuk hava deposu yapmayı hedefliyoruz. Hava deposu yapılırsa üretimimizi artırarak daha fazla pazar payı yakalamayı hedefliyoruz. Sason çilek pazarı tabelamızı koyarak her yere çilek göndereceğiz” dedi.

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