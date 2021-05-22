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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman, saç ekimi sağlık turizminin merkezi haline gelecek

İHA

Batman, saç ekimi sağlık turizminin merkezi haline gelecek

Medikal saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, gelecek 5 yılda saç ekimi sektörünün büyümesi ve paralelinde elde edilecek olan milyar dolarlık bir turizm potansiyeli öngörüldüğünü belirterek, Batman’ı saç ekimi sağlık turizminin merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Medikal saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, saç ekimi sağlık turizminin tüm dünyada hızla gelişmeye devam eden bir sektör olduğunu söyledi. Özellikle saç ekimi uygulamalarının gelecek 5 yılda bu sektörün büyümesi ve paralelinde elde edilecek olan milyar dolarlık bir turizm potansiyelinin ön görüldüğünü aktaran Uğur, “Türkiye'de bu pastadan payına düşen bölümü yüksek standartlarda sunmuş olduğu profesyonel sağlık hizmetleri ile almaya devam ederken Yerli Turizmde Batman Turkiye’de oldukça saygın bir sayıya tekabül ediyor. Sadece Merkezimizde şimdiye kadar 33 Binden fazla saç ekimi yaparak bu sektörde ismini oldukça güçlü bir şekilde duyurmayı başarmıştır. Sağlık turizminin 2019 yılında saç ekim ve estetik cerrahide Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyar doların üzerinde bir cirosu oldu. Sayı olarak da yaklaşık 500 binin üzerinde hastayı ülkemizi tercih etti. Batman son yıllarda özelikle saç ekim noktasında markalaşmasının haklı gururunu yaşamaktadır. Yurdun dört bir yanından ve yurt dışından gelen hastalarla sağlık turizmine önemli katkılarda bulunmaktadır. Gelen yerli ve yabancı turistler Batman ilimizde konaklamakta, tarihi alanlarını gezmekte, yöresel yiyeceklerini tatmakta, alışverişini buralardan yaparak memleketlerine dönmektedir” dedi.

"Proje ile sağlık turizmi potansiyelinin 5 katına çıkması hedefleniyor"
Batman’ın Saç Ekimi Sağlık Turizminin Merkezi Haline Getirilmesi Projesiyle bahsi geçen sağlık turizmi potansiyelini 5 katına çıkararak yerli turistlerin Batman’ı tercih ettiği gibi yabancı turistlerin de Batman’ı saç ekiminde bir dünya merkezi olarak görmesini sağlamayı amaçladıklarını aktaran uğur, “Sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan her birey için, maliyet en önemli faktördür. Yurt dışında saç ekimi operasyonu yaptırma kararı alan hastalar için hem kaliteli hem de daha ekonomik olan tıbbı yardım için seçilen Ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Turkiye’de Batman’ı bu konuda ne kadar iddialı olduğu konusunda gerekli kamuoyu oluşturularak şehrimizin marka bilincinin artırılması bu projemizle hedeflenmektedir. Sağlık Turizmi, tarihi, kültürel ve doğa turizmi ile beraber kentimiz kısa bir süre içerisinde Marka şehir haline getirecek çalışmalar bu projemizle daha hızlı olacaktır. 2023’te sağlık turizmi hedefimiz 20 milyar dolar olarak konuldu. Bu hedefe Batman rahatlıkla katkı sağlayabilecek potansiyeldedir. Saç ekim sağlık turizmi iyi yönetildiği zaman esnafıyla turizmcisiyle hastane sahipleriyle şehre yaklaşık hasta başı 2030 bin lira katkı sağlayarak şehrin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak, daha geniş istihdam alanları oluşturacaktır. Projemizin sunumunu sağlık turizmi konusunda hassasiyetlerini bildiğimiz için ilk olarak Batman Valimiz Hulusi Şahin’e yaptık. Diğer yandan ikinci görüşmemizi yaptığımız Batman Ticaret Odamızla istişarelerde bulunarak Batman’ımızın yerel gündem toplantısında gündem maddesi olarak şehrin bileşenlerine sunumunun sağlanması konusunda görüş birliğine vardık” diye konuştu.

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