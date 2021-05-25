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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan hırsızları JASAT’tan kaçamadı

İHA

Hayvan hırsızları JASAT’tan kaçamadı

Batman’da büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını aydınlatmak için Jandarma Suç Arama Timleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda 3 şüpheli şahıs tespit edilip gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı JASAT, Beşiri ilçesinde Doğankavak köyü meydana gelen 3 adet büyükbaş hayvan hırsızlığını aydınlatmak için harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, güvenlik kamaralarında beyaz renkli kamyonet tarzı aracın hırsızlık olayında kullanıldığını tespit etti. Aracın plakasını tespit edemeyen JASAT timleri, 100 saatlik detaylı güvenlik kamarası incelemesinin ardından hayvan yüklü aracın Batman merkez Bağlar Mahallesinde bir eve bırakıldığı tespit etti. Evde yapılan aramada çalınan 3 büyükbaş hayvan bulunup sahiplerine tespit edildi. Bölgede yapılan incelemede hayvanları bırakan 3 şüpheli şahıs tespit edilerek, evlerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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