Terapide kullanılan atların çalınma anı kamerada

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN'daki özel rehabilitasyon merkezinde, down sendromlu ve otizmli çocuklar için terapide kullanılan kısa bacaklı 2 Arap atı, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün sabah kent merkezindeki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezinin bahçesine gelen kimliği belirsiz 2 kişi, down sendromlu ve otizmli çocuklar için terapide kullanılan kısa bacaklı Arap atını bisiklete bağlayıp kaçırdı. Bu sırada, başka bir at, kaçırılan atın arkasından gitmeye başladı. Durumu fark eden 2 şüpheliden biri, ikinci atı da alıp, koşarak kaçtı. Atların kaçırılma anı, merkezin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Sabah saatlerinde rehabilitasyon merkezine geldiklerinde atların olmadığı fark etmeleri üzerine güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede çalındıklarını tespit ettiklerini söyleyen kurum yetkilisi Ercan Yaşar, "Eğitimli kısa bacak Arap atlarını 15 bin liraya satın almıştık. Öğrencilerimizin eğitimi için aldık. Bu durum öğrencilerimizi olumsuz etkiledi. Hırsızlar umarım kısa zamanda yakalanır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2021-05-25 14:24:34



