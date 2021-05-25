Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

DHA

Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı. Saman balyaları ise yola saçıldı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Gercüş'e bağlı Başar köyü mevkisinde meydana geldi. Nurettin Durmaz'ın (45) kullandığı saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Saman balyalarının yola saçıldığı kazada, kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2021-05-25 17:17:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terapide kullanılan atların çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Terapide kullanılan atların çalınma anı kamerada
Batman'da hakkında 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da hakkında 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
Hayvan hırsızları JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızları JASAT’tan kaçamadı
Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam istedi
YEREL HABERLER Anne Akikol kızına tacizde bulunan kişi için idam ...
Beden öğretmeni, bal peşinde kayalara tırmanıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Beden öğretmeni, bal peşinde kayalara tırmanıyor/ Ek ...
Beden öğretmeni, bal peşinde kayalara tırmanıyor
YEREL HABERLER Beden öğretmeni, bal peşinde kayalara tırmanıyor
Batman'da 3 gündür kayıptı, Dicle Nehri'nde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Batman'da 3 gündür kayıptı, Dicle Nehri'nde cesedi ...
Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra cansız bedeni çıktı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği baraj suyundan 2 gün sonra ...
Batman’da gönüllü öğretmenler köy okullarına renk kattı
YEREL HABERLER Batman’da gönüllü öğretmenler köy okullarına renk ...