Batman'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde beton mikserine çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.45 sıralarında Batman Kozluk karayolu Garzan Çayı üzerinde meydana geldi. Garzan Çayı üzerinde harekat halinde olan beton mikserine yandan çarpan Fırat Aydın yönetimindeki 47 KB 666 plakalı Hyundai marka otomobil yolda taka attı. Takla atması sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Fırat Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişinin de yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Aydın'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.