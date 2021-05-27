Batman’da 880 adet tarihi eser ele geçirildi

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Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 880 adet eser ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Beşiri ilçesinde piyasaya sürmek üzere tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 828 adet bronz sikke, 19 adet pirinç sikke, 14 adet yüzük ve 19 adet muhtelif obje olmak üzere 880 adet tarihi eserin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, konuya ilişkin yakalanan 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

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