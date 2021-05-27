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Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı

DHA

Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kuraklığa rağmen bölgede vahşi sulama yöntemini kullanan çiftçilere uyarıda bulundu. Aydiş, "Çiftçilerimiz bu vahşi sulama yöntemine karşı çok dikkatli olmalı. Suyu böyle kullanmamalı" dedi.
Batman Ovası'nda çiftçilerin 'vahşi sulama' yöntemiyle tarlalarını sulaması eleştirilere neden oldu. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, vahşi sulama yönteminin toprağa ciddi hasar verdiğine vurgu yaparak, çiftçilere çağrıda bulundu. Bölgedeki baraj ve göllerde yeterli su olmadığı, mevsimin de kurak geçmesi nedeniyle çiftçinin büyük bir zararla karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Aydiş, "Suyun çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıl kuraklığın yaşandığı, özellikle Batman'ımızda suyun çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Maalesef bazı mısır üreticileri, akşam sallama, ya da vahşi sulama yöntemiyle tarlanın üzerine su bırakıp evine gidiyor. Su, bu şekilde akıp gidiyor. Bu yöntem, faydadan ziyade toprağa zarar veriyor. Su, toprağın üzerindeki tüm verimli katmanı alıp götürüyor. Çiftçimiz susuzluktan feryat ederken, maalesef ilkel sulama tekniğinde su boşa akıyor. Biraz da özeleştiri yapmak istiyorum. Çiftçilerimiz bu vahşi sulama yöntemine karşı çok dikkatli olmalı. Suyu böyle kullanmamalı. Sonuçta bu su için DSİ´ye para ödeniyor" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-05-27 14:19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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