Batman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli 2 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.FOTOĞARFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-05-28 11:12:14
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