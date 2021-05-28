Batman merkezli 2 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman merkezli 2 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında üst rütbeli askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında askeri personel ve öğrencilerin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak Batman merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.