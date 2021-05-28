Batman Üniversitesinden kan bağışı kampanyasına destek

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Batman Üniversitesi Rektörü Demir ve üniversite personelleri, Atatürk Parkı önünde kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyasına destek veren Rektör Demir, "Batman Üniversitesi olarak kan bağışında bulunduk. Kızılay’ımıza bu etkinliği için teşekkür ediyoruz. Bir davet gerçekleştirmek istiyoruz. Şehrimizdeki usul gereği Batman Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim Müdürü bizleri kan vermeye davet etmişti. Davetten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Batman Üniversitesi olarak biz şunu ifade etmek istiyoruz, her meslek dalının her kuruluşun kendisine ait bir giyim tarzı vardır. Üniversite öğretim üyeleri olarak cüppe giyiyoruz. Cüppe giyen başka bir meslek grubu olan Batman Barosu’nu da kan vermeye davet ediyorum" dedi.

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