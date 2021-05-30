Batman’ın Gercüş ilçesinde 20 santimetre uzunluğundaki dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı. Etçil olduğu belirlenen çekirge geçen sene de bölgede görülmüştü.
Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bağ bakımı yapan çiftçi Süleyman Yıldırım, dev çekirgeyi fark etti. Çekirgenin çok büyük olduğunu kaydeden Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl da aynı büyüklükte çekirge görmüştük. O zaman da şaşırmıştık, şimdi de şaşırdık. Bunların zararlı olmadığını öğrendik, bu nedenle içimiz rahat" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.