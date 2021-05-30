Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

İHA

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

Batman Üniversitesi mezun durumdaki başarılı 22’si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara’ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale illerine gönderdi.
Batman Üniversitesi öğrencileri Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret edecek akabinde Anıtkabir, 15 Temmuz Şehitler Abidesi, Gölbaşı’nda 15 Temmuz’da bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığını gezecek. Ziyaretin devamında öğrenciler tarih bilinci kazanmaları amacıyla Bursa’ya ardından da Çanakkale’ye gidecek.

"Devlet büyüklerimiz başarılı öğrencilerimizi ağırlayacak"
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak başarılı öğrencileri Ankara, Bursa, Çanakkale ve Manisa gezisine göndereceklerini söyledi. Bu projenin bir başlangıç olduğunu aktaran Rektör Demir, "Öğrencilerimiz mezun olacaklar sonra da sınavlara girecekler sınava girdikleri zaman muhatap olacakları kişiler, karşılaşacakları durum ile ilgili ön bilgi sahibi olmalarını gelip bu tecrübelerini diğer sınıf arkadaşlarına aktarmalarını amaçlıyoruz. Eğitimde bir sistem vardır bir kişi duyduklarının bir kısmını gördüklerinin bir kısmını ancak tecrübe ettiklerinin büyük bir kısmını hafızasına alır ve ömrü boyunca da devam eder. Bu tecrübe ile birlikte devlet bürokrasimizin sınavlara girerken öğrencilerimize soracak sorular karşılarına çıkacak olan olası problemler hakkında bu şekilde bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de bugün mezun oluyor öğrencimiz yarın iş başvurusunda bulunacak yarın iş başvurusunda bulunacağı zaman önünde öğrencilik dünyası bitiyor apayrı bir dünya olacak karşısında önümüze çıkacak olan dünya hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarını istiyoruz amaçlıyoruz. Arkadaşlarımızdan ricamız bu tecrübeyi kendilerine saklamamalarını istiyor ve diğer sınıf arkadaşlarına da paylaşmalıdır. Programda bir değişiklik olmasa Gençlik ve Spor Bakanımız ile de görüşecekler arkadaşlarımız birlikte kahvaltı yapacaklar. Devlet büyüklerimiz kendilerini ağırlayacaklar. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde görüşmelerimizi yürütüyoruz. Öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığımıza da gidecekler. Dışişleri Bakan Yardımcımız ile görüşecekler program dahilinde oradan aldıkları tecrübeleri de tekrardan gelip arkadaşlarına aktaracaklar. Oluşacak olan bu müktesebat ile Batman Üniversitesi mezunlarını işe giriş oranlarını da daha yükselmesini bekliyor ve amaçlıyoruz" dedi.
Batman Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü okuyan öğrenci Nermin Barış, farklı yerleri görüp iyi bir deneyim kazanmayı amaçladıklarını söyledi. Barış, "Rektör beye teşekkür ederiz. Ankara’da birçok tarihi yerler var devlet kurumlarının olduğu yerleri görüp daha çok bilgi sahibi olacağız. Ankara’dan sonra diğer illeri gezme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
YEREL HABERLER Dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
İzmirli şehit öğretmen görev yaptığı Sason'da anıldı
YEREL HABERLER İzmirli şehit öğretmen görev yaptığı Sason'da anıldı
Batman'daki depoda 266 tabanca, 117 tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'daki depoda 266 tabanca, 117 tüfek ele ...
Batman’da bir depoda cephanelik ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman’da bir depoda cephanelik ele geçirildi
Batman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Batman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Batman Üniversitesinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Batman Üniversitesinden kan bağışı kampanyasına ...
Batman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Batman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Batman merkezli 2 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Batman merkezli 2 ilde FETÖ'nün mahrem askeri ...