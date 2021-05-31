Batman’da hafif ticari araç takla atıp yan yattı: 1 yaralı

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Batman’da seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Batman Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 AG 610 plakalı Renault marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yan durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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