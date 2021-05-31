Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptı: 1 yaralı

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Batman’da seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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