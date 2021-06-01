Batman’da İlçe Jandarma Karakolu açılışı gerçekleştirildi

Batman’ın Beşiri ilçesi organize sanayi bölgesi yerleşkesinde yapılan Jandarma Karakolunun açılışı yapıldı.

Batman Beşiri ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde açılan Örmegöze Jandarma Karakolunun açılışına Batman Valisi Hulusi Şahin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir çok sayıda iş insanı katıldı.



“İstihdamda 40 bine ulaşacağız”

Açılış programında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, “Batman Organize Sanayi Bölgesi Beşiri ili hudutlarında fakat Batman'ın tek organize sanayi ve hızlı bir büyüme trendi içerinde 2018 yılının sonlarında ben göreve başladığımda Batman organize sanayinde yaklaşık olarak 70 kadar fabrika 4 bin 800 civarında istihdam vardı. 2019 yılına girdik 2019 yılı ekonomik sıkıntısının ve daralmanın olduğu bir yıldı. 2020 yılı da malum pandemi yılıydı ve pandeminin etkileri de bugüne dek sirayet etti. Fakat böyle olmasına rağmen Batman organize sanayi gelişim trendini hiç hafifletmenden tam tersi hızlandırarak, hem sanayi tesis sayısını hem de istihdam sayısını artırdı. Bugün geldiğimiz noktada artık 120’ler ve 130’lar inşa halindeki tesisler ve daha fazla ve 8 bin kadar istihdamdan bahsediyoruz an itibariyle şimdi biraz önce yine yönetim kurulu toplantısı yaptık. Toplantıya bir iş insanı geldi sadece bir sanayicimiz 3 bin istihdam taahhüt etti. Ortalama istihdamdan söz edersek 25 bin istihdama ulaşırız diyordum artık revize ediyorum. 25 bin değil belki 35 bin ila 40 bin istihdamı Batman organize sanayinde 2 ve 3 yıl içerisinde göreceğiz. Taahhütlere baktığımız 51 bin kadar gözüküyor ama ben daha mütevazi gidiyorum. 35 bin ila 40 bin istihdam olacaktır. 25 bin istihdamı çok rahat bir şekilde geçeceğiz. 40 bin istihdamın olduğu bir şehirde sadece Organize sanayi, bunun üzerine diğer sanayi tesislerini eklerseniz ciddi bir istihdam olanağı sağlamış oluyor. Genç nüfusun bu kadar fazla olduğu ve nüfusunda her yıl artığı ve işsizliğinde en büyük problem olduğu bu şehirde en kıymetli şey istihdama yönelik yatırımları yapmaktır" dedi.



“Bölgenin en güzel jandarma karakolunu açtık”

Açılışı gerçekleştirilen jandarma karakolu ilgili konuşan Vali Şahin, “Bu manada organize sanayimiz son derece önemli şehrimizin lokomotifi konumunda burası bir jandarma bölgesi ve Beşiri Jandarma İlçe Komutanlığına bağlı hizmet alıyor fakat konumu itibariyle şu anda 8 bin istihdam ve tabi gelen giden araçlar, bir ticari faaliyet kamyonlar, tırlar vesaire düşündüğünüzde Beşiri’nin şu andaki nüfusun üzerinde bir büyük bir sirkülasyon var ve Beşiri’den buraya hizmet oldukça sıkıntılıydı. Bunu görerek organize sanayi bölge yönetimi olarak tüm binanın baştan sona kadar yapımı, arsası olmak üzere üstlendik ve bugün açılışını hep birlikte yapacağımız bu tesise kavuşmuş olduk. Ben başta Jandarma Bölge Komutanımız Arif Paşa, İl Jandarma komutanımıza bu karakolun açılışı konusunda bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten de bölgenin en nezih en güzel örnek bir karakol binasına kavuşmuş olduk. Bu görmüş olduğunu yer dere yatağıydı eskisini bilmeyen buranın böyle olduğunu zanneder ama değildi burada çok emek verdik ve sonuçta da güzel bir yere kavuşmuş olduk” dedi.

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